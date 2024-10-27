На крупнейшей в российском регионе птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

На крупнейшей на Камчатке птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

На камчатской птицефабрике «Пионерское» произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Глава регионального Минсельхоза Вячеслав Черныш сообщил о проведенном специалистами отборе проб: «К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц».

В ближайшее время власти региона установят зону очага и угрожающей зоны в радиусе пять километров. Местным жителям при обнаружении тел птиц предписали незамедлительно сообщать об этом в ветеринарную службу.

Ранее в Уфе рабочего птицефабрики зажевало в конвейер — ленту для сбора яиц. Спасти мужчину не удалось. Признанную виновной в трагедии женщину приговорили к ограничению свободы сроком полтора года.

