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12:38, 27 октября 2024Россия

На крупнейшей в российском регионе птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

На крупнейшей на Камчатке птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

На камчатской птицефабрике «Пионерское» произошла вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Глава регионального Минсельхоза Вячеслав Черныш сообщил о проведенном специалистами отборе проб: «К сожалению, подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц».

В ближайшее время власти региона установят зону очага и угрожающей зоны в радиусе пять километров. Местным жителям при обнаружении тел птиц предписали незамедлительно сообщать об этом в ветеринарную службу.

Ранее в Уфе рабочего птицефабрики зажевало в конвейер — ленту для сбора яиц. Спасти мужчину не удалось. Признанную виновной в трагедии женщину приговорили к ограничению свободы сроком полтора года.

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      Алан Босиков
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