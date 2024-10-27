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10:28, 27 октября 2024Мир

Напавшего на журналистов заместителя посла Британии в России госпитализировали в Москве

Заместителя посла Великобритании в России Додда госпитализировали в Москве

Фото: E.O. / Shutterstock / Fotodom

Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Его забрали рано утром в больницу, когда он почувствовал себя плохо. У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится на обследовании у врачей», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что здоровью дипломата и его жизни ничего не угрожает.

Ранее Додд напал на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. Журналисты пытались задать Додду вопросы, но дипломат, как утверждается, вырвал бейдж одного из представителей прессы, а также толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

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      Максим Габриелян
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