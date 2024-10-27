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06:09, 27 октября 2024Интернет и СМИ

Названа причина внесения Поперечного в реестр иноагентов

Стало известно, что Поперечный стал иноагентом из-за политической деятельности
СюжетВыборы президента России 2024
Данила Поперечный

Данила Поперечный. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Одной из причин внесения в реестр иноагентов комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) стала политическая деятельность в его видеороликах. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах говорится, что на его личном канале на видеохостинге Youtube зафиксировано четыре таких видеоролика. Например, в одном из них комик рассуждал о выборах президента России.

Ранее Данила Поперечный захотел оспорить статус иноагента через суд. Сообщается, что он подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента, однако получил отказ.

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      Юлия Мискевич
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