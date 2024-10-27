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17:21, 27 октября 2024Мир

Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии

Экс-президент Боливии Моралес показал кадры обстрела его машины

Фото: Patricia Pinto / Reuters

Экс-президент Боливии Эво Моралес показал видео обстрела его машины, когда сам бывший глава государства находился внутри. Соответствующие кадры он опубликовал на своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Такова была попытка задержать [меня] по указанию правительства», — написал бывший боливийский лидер.

Также известно, что в результате обстрела у водителя пошла из головы кровь, а сопровождавшие экс-президента пассажиры пригнулись и попытались спрятаться от огня.

Ранее стало известно, что полиция Боливии уведомила Моралеса о вызове на допрос по делу о растлении несовершеннолетней. Бывший глава государства должен предстать перед прокуратурой для дачи показаний 10 октября. Сам бывший глава государства не признает ответственность и обвиняет действующего президента Луиса Арсе в попытке помешать ему пойти на третий президентский срок.

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      Максим Габриелян
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