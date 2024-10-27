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02:48, 27 октября 2024Мир

Пентагон назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля

Глава Пентагона Остин назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом выразил надежду на то, что Иран воздержится от ответа на удары Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это было бы ошибкой со стороны Тегерана. Также министр заявил, что последняя атака Израиля должна обозначать окончание обменов ударами между двумя странами.

Остин добавил, что Вашингтон хорошо подготовлен «к защите своих сил, объектов и партнеров по всему региону». Он также добавил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы «кто-либо использовал напряженность или расширял конфликт».

Накануне стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану. До этого иранские власти, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

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      Марина Совина
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