Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 27 октября 2024Мир

Путин поделился планами России и Китая создать фестиваль по типу «Интервидения»

Путин: РФ обсуждает с КНР создание песенного фестиваля по типу «Интервидения»

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия обсуждает с Китаем идею создания песенного фестиваля наподобие «Интервидения». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал российский лидер Владимир Путин, отрывок беседы опубликован в Telegram.

«Есть еще идея создать высокого уровня фестиваль по типу "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили», — поделился глава РФ, отвечая на вопрос Зарубина о прошедших переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что проведение международного конкурса «Интервидение» назначено на сентябрь 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России совершен второй за двое суток массовый побег из мест заключения

      Раскрыты криминальные биографии сбежавших из исправительного центра в Забайкалье мужчин

      Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку возросло

      Водитель одного из столкнувшихся в Петербурге автобусов потерял сознание за рулем

      Путин поделился планами России и Китая создать фестиваль по типу «Интервидения»

      «Спартак» победил «Пари НН» в матче РПЛ

      На Западе усомнились в европейском будущем Грузии

      Военный эксперт высказался о стратегическом значении Селидово

      Раскрыты подробности организации побега из липецкой колонии

      Российские десантники захватили украинский «Козак» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше