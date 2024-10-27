Путин поделился планами России и Китая создать фестиваль по типу «Интервидения»

Путин: РФ обсуждает с КНР создание песенного фестиваля по типу «Интервидения»

Россия обсуждает с Китаем идею создания песенного фестиваля наподобие «Интервидения». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал российский лидер Владимир Путин, отрывок беседы опубликован в Telegram.

«Есть еще идея создать высокого уровня фестиваль по типу "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили», — поделился глава РФ, отвечая на вопрос Зарубина о прошедших переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что проведение международного конкурса «Интервидение» назначено на сентябрь 2025 года.