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03:21, 27 октября 2024Россия

ПВО сбила 11 беспилотников в Тамбовской области

Губернатор Егоров: система ПВО сбила 11 беспилотников в Тамбовской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотников в Мичуринском  муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил глава российского региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла около 0:40 по московскому времени. После падения обломков произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

«Пострадавших нет. В регионе предприняты все  меры для обеспечения безопасности», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что система ПВО за два часа сбила 13 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В частности, по четыре дрона были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один — в Брянской области.

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      Евгений Силаев
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