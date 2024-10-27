Губернатор Егоров: система ПВО сбила 11 беспилотников в Тамбовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил глава российского региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

По его словам, атака произошла около 0:40 по московскому времени. После падения обломков произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

«Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что система ПВО за два часа сбила 13 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В частности, по четыре дрона были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один — в Брянской области.