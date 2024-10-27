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20:07, 27 октября 2024Россия

Раскрыты делали второго за сутки побега осужденных из российских исправительных учреждений

Осужденные сбежали из исправительного центра в Забайкалье из-за нехватки охраны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Причиной второго за двое суток побега осужденных из российских исправительных учреждений стала нехватка охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

27 октября стало известно о побеге группы мужчин из исправительного центра (ИЦ) в городе Нерчинске Забайкальского края.

По информации канала, в исправительном центре недостает сотрудников, в том числе охранников. Так, ночью в ИЦ за порядком следил всего один человек — дежурный.

Сейчас, по данным Baza, троих из пяти беглецов уже задержали. Поиски остальных осужденных продолжаются.

Ранее в Липецкой области шесть заключенных сбежали из колонии по 65-метровому тоннелю, который они вырыли импровизированными лопатами. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), предусматривающей ответственность за совершение должностного преступления.

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      Алан Босиков
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