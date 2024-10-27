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16:44, 27 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержании двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных

Местный житель и полицейский задержали 2 сбежавших из липецкой колонии

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Тамбовской области задержать двоих заключенных, сбежавших из Липецкой исправительной колонии № 2, удалось при помощи местного жителя и полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, местный житель заметил, что полицейский остановил четырех человек, и сразу же понял, что это сбежавшие заключенные. Мужчина стал помогать силовику и на своей машине смог заблокировать троих беглецов. В результате одного он поймал, а двое скрылись. В это время еще одного заключенного задержал полицейский.

Ранее сообщалось, что местный житель, который помог задержать беглецов, работает таксистом.

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Возбуждено уголовное дело.

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      Варвара Митина
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