Россиян предупредили о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

Депутат Чаплин: мошенники обманывают людей, выдавая себя за работников ЖКХ

Мошенники начали обманывать людей, выдавая себя за работников коммунальных служб. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники связываются с россиянами по телефону и просят оплатить несуществующий долг за коммунальные услуги. По словам Чаплина, мошенниками используются различные методы давления, чтобы жертвы не успели обдумать или уточнить информацию о долгах.

Парламентарий призвал не поддаваться на уловки аферистов. Он посоветовал прервать диалог с «сотрудником» и перепроверить информацию самостоятельно в официальных службах.

Ранее россиян предупредили о злоумышленниках, рассылающих письма от лица Росфинмониторинга. В подобных сообщениях мошенники сообщают гражданам, что якобы их подозревают в финансировании незаконной деятельности.