Российская гимнастка продемонстрировала гибкость в купальнике на пляже

Российская гимнастка Мария Кравцова поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадрами в купальнике с отдыха в Тайланде.

24-летняя Кравцова продемонстрировала гибкость на пляже. «Чуть не сломалась, зато какие фото», — написала она в комментариях. Пользователи оценили снимки, назвав их нереально красивыми.

Кравцова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы, а также две золотые награды юниорского первенства мира в командном многоборье. В настоящее время она работает тренером.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.