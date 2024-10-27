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13:21, 27 октября 2024Экономика

Силуанов высказался о необходимости создать платежную систему БРИКС

Силуанов: создание платежной системы БРИКС — жизненная необходимость

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Создание платежной системы БРИКС — жизненная необходимость для организации. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщает Telegram-канале ВГТРК.

Необходимость этого Силуанов объяснил перебоями в работе «привычной для всех» финансовой системы.

Несмотря на приверженность некоторых участников существующей модели, наличие альтернативных инструментов предоставляет право выбора, добавил он.

Ранее в Кремле объяснили недовольство главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной символической «купюрой БРИКС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что это связано с обеспокоенностью Набиуллиной положением рубля.

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      Алан Босиков
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