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16:20, 27 октября 2024Спорт

«Спартак» победил «Пари НН» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 68-й минуте забил полузащитник Тео Бонгонда. На второй добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил нападающий Шамар Николсон.

После 12 матчей «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе 22 очка. «Пари НН» занимает 12-е место, набрав 12 очков. Промежуточным лидером является «Краснодар» с 30 очками.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 3 ноября. «Спартак» также в гостях встретится со столичным ЦСКА днем ранее.

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      Анастасия Борисова
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