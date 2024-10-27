Сторонника Трампа обвинили в нападении на избиркома

Hill: сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома в Техасе

Стороннику кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинили в нападении на сотрудника избирательного участка в штате Техас. Об этом сообщила газета The Hill.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Бексар. Местный житель Джесси Лутценбергер пришел на участок в кепке в поддержку Трампа и проголосовал. Уже на выходе сотрудник избиркома попросил мужчину снять головной убор, сославшись на запрет агитации.

Между избирателем и сотрудником участка начался конфликт. В какой-то момент Лутценбергер несколько раз ударил оппонента кулаком в лицо.

Спустя некоторое время нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение.

В начале октября президент США Джо Байден усомнился в том, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».