Названа страна с самой эффективной военной пропагандой. Как она работала?

Британская пропаганда во время Первой мировой войны была одной из самых эффективных. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Юдин.

По его мнению, причиной этого стали не какие-то исключительные достоинства британских пропагандистов и их особая убедительность, а колоссальная сила влияния тогдашних британских средств массовой информации. Уже в то время в глобальном информационном поле очень многие информационные потоки так или иначе генерировались и концентрировались в Великобритании.

Эта ситуация еще более усугубилась в последующие годы во многом в результате уроков, извлеченных британским правительством из опыта Первой мировой войны. Уже во время Второй мировой войны деятельность главных британских СМИ была поставлены под жесткий централизованный контроль государства.

Британский военный пропагандистский плакат 1915 года «Ты участвуешь в этом?». Фото: McLean Museum and Art Gallery

Как считает историк, особую роль в успешности британской пропаганды сыграли британские ученые-гуманитарии — историки, политологи, социологи. Британская наука, которая после окончания Первой мировой занималась осмыслением ее опыта, имела в мире непререкаемый авторитет, поэтому именно английский взгляд на эту войну стал доминирующим.

Это можно сравнить с тем, как английская пропаганда XVI века демонизировала Испанию Николай Юдин кандидат исторических наук

Юдин пояснил, что во всем мире, в том числе в нашей стране, до сих пор на противостояние английской королевы Елизаветы I и испанского монарха Филиппа II смотрят английскими глазами. Поэтому стараниями английских авторов этот конфликт между двумя европейскими державами по сей день во многом представляется противоборством добра и зла — прогрессивной и свободолюбивой Англии с отсталой и агрессивной Испанией.

«Изнасилование Бельгии»

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что, в отличие от России и Франции, где пропагандисты черпали свое вдохновение в войнах XIX века, в Англии после начала Первой мировой войны ссылались на славный исторический путь Британской империи, которая якобы всегда традиционно выступала защитницей международного права.

Одним из образов британской пропаганды по демонизации Германии в начале Первой мировой войны был The Rape of Belgium. Он сочетал совокупность реальных и выдуманных военных преступлений Германской имперской армии, совершенных в Бельгии во время ее оккупации.

В короткометражном фильме 1917 года «Страна героев» рассказывалось о подвигах британской танковой дивизии «Британия». На этом постере к фильму немецкие солдаты с широко раскрытыми от ужаса глазами убегают от «величайшего зрелища, которое когда-либо видел мир» (надпись в верхнем правом углу постера). Фото: Canadian War Museum

Разумеется, это был искусственный нарратив, но он резонировал с настроениями как минимум образованной части британского общества

Если во Франции и России черно-белая картина мира с возложением на противника коллективной вины за развязывание войны произошло почти сразу после ее начала, то в Великобритании средства массовой информации еще какое-то время пытались соблюдать некоторую объективность, различая немецкие элиты и немецкое общество.

Но вскоре и британская пропаганда пришла к идее, что в войне виновата вся Германия и весь немецкой народ. Потом именно британская пропаганда внесла наибольший вклад в демонизацию германской армии и всех немцев Николай Юдин кандидат исторических наук

Как объяснил Юдин, одной из причин активности британской пропаганды против Германии в Первую мировую войну было то, что в 1914 году Великобритания формально не подвергалась нападению со стороны Германии, в отличие от России и Франции. Наоборот, это Великобритания объявила Германии войну.

«Это был очень важный нюанс для британских пропагандистов, — добавил ученый. — Потому что формально они не могли объявить немцев агрессорами, как это сделали их российские и французские коллеги». Чтобы обосновать легитимность участия своей страны в войне, британским пропагандистам пришлось нещадно эксплуатировать образ «изнасилованной Бельгии», тем более что немцы давали для этого все основания.