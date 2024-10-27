Украинского депутата заметили в Тбилиси на фоне вероятных протестов оппозиции

Депутата Рады Гончаренко заметили в Тбилиси на фоне заявлений об акциях протеста

Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заметили в Тбилиси на фоне заявлений грузинской оппозиции о вероятных акциях протеста после прошедших в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, Гончаренко видели в центре столицы Грузии неподалеку от здания парламента, «он шел по улице, уткнувшись в телефон».

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов от всех проголосовавших, что позволяет претендовать объединению на абсолютное большинство мандатов в парламенте.

Лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. В свою очередь лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявил, что политсила также не признает данные по выборам, назвав их «конституционным переворотом».

