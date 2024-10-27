В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

России стоит продумать на три шага вперед ответ на потенциальные удары западным оружием вглубь территории страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вариантах реакции на такие атаки.
«Конечно, стоит это прорабатывать. Странно, если бы это было не проработано заранее. Это должно быть проработано всегда. Учитывая существующую ситуацию, надо прорабатывать все и еще то, какие могут последовать ответы — если они ударят, мы ответим, и что они могут предпринять здесь. Мы должны уже третий ход продумывать», — сказал депутат.
Если этого не делать, тогда последствия могут быть печальными. Минобороны должно быть всегда готово к таким действиям, и я надеюсь, что это так
По мнению парламентария, западные страны услышали посыл президента России Владимира Путина о последствиях ударов.
«Услышал ли Запад, что Путин говорил о новой ядерной доктрине и необратимости ответного удара? Конечно, услышал. Поэтому сегодня очень вяло помогают Украине, рассчитывая только на продолжение того конфликта, который они организовали. (…) Как выйти из этой ситуации — вот чего они сейчас ищут. Как выйти с минимальными потерями, максимальной выгодой для себя и для того, чтобы нанести еще дополнительный урон России — вот их задача», — добавил он.
Как заявил Владимир Путин, Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары по территории России западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — сказал он. Политик также надеется, что на Западе услышали предостережения Москвы о последствиях в случае ударов Киева по России дальнобойным оружием.