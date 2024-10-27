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11:46, 27 октября 2024Россия

В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

Депутат Чепа заявил о необходимости продумать ответ на удары на три шага вперед
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

России стоит продумать на три шага вперед ответ на потенциальные удары западным оружием вглубь территории страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вариантах реакции на такие атаки.

«Конечно, стоит это прорабатывать. Странно, если бы это было не проработано заранее. Это должно быть проработано всегда. Учитывая существующую ситуацию, надо прорабатывать все и еще то, какие могут последовать ответы — если они ударят, мы ответим, и что они могут предпринять здесь. Мы должны уже третий ход продумывать», — сказал депутат.

Если этого не делать, тогда последствия могут быть печальными. Минобороны должно быть всегда готово к таким действиям, и я надеюсь, что это так

Алексей Чепадепутат Госдумы

По мнению парламентария, западные страны услышали посыл президента России Владимира Путина о последствиях ударов.

«Услышал ли Запад, что Путин говорил о новой ядерной доктрине и необратимости ответного удара? Конечно, услышал. Поэтому сегодня очень вяло помогают Украине, рассчитывая только на продолжение того конфликта, который они организовали. (…) Как выйти из этой ситуации — вот чего они сейчас ищут. Как выйти с минимальными потерями, максимальной выгодой для себя и для того, чтобы нанести еще дополнительный урон России — вот их задача», — добавил он.

Как заявил Владимир Путин, Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары по территории России западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — сказал он. Политик также надеется, что на Западе услышали предостережения Москвы о последствиях в случае ударов Киева по России дальнобойным оружием.

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