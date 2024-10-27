Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары вглубь России

Путин заявил, что Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары вглубь РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны изучает варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись их беседы опубликована в Telegram-канале корреспондента.

«Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — подчеркнул глава государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что даже горячие головы на Западе понимают риски разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

В свою очередь, президент США Джо Байден признал, что на данный момент у стран Запада не существует консенсуса относительно предоставлению Украине разрешения бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором глава Украины Владимир Зеленский просил союзников.