В Иране заявили о праве на ответ на атаку ЦАХАЛ

Миссия Ирана при ООН: Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку ЦАХАЛ

Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила миссия Ирана при Организации Объединенных Наций в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое приводит РИА Новости.

«Исламская Республика Иран, в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствии с международным правом, оставляет за собой неотъемлемое право на законный и легитимный ответ на эти преступные нападения в надлежащее время», — говорится в заявлении.

Также постпред Ирана Амир Саид Иравани призвал Гутерриша и членов Совета Безопасности ООН осудить атаку Израиля.

Накануне стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану. До этого иранские власти, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

