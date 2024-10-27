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17:36, 27 октября 2024Россия

В Москве у женщины случился инсульт в кабине башенного крана

В Москве у крановщицы случился инсульт на высоте 40 метров

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве у крановщицы случился инсульт на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После начала смены у женщины начались судороги и закружилась голова. Она оказалась заблокирована в кабине на высоте около 40 метров.

На помощь крановщице вместе с медиками прибыли спасатели. Они собираются спустить ее на землю на носилках.

Ранее в Москве на стройке рухнул башенный кран с машинистом в кабине. ЧП произошло на Талдомской улице в середине рабочего дня. Мужчине удалось выжить, однако он получил травму позвоночника.

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      Алан Босиков
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