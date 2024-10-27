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22:54, 27 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита

СК РФ: 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита Новотроицка

Фото: Unsplash

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.

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