В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита

СК РФ: 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита Новотроицка

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.

