В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.
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В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита
СК РФ: 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита Новотроицка
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез» после посещения общепита в Новотроицке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по региону.