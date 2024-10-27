В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:30 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нанести удар по объектам на российской территории.

Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над регионами России в ночь на 27 октября 51 украинского беспилотника. 18 из них сбили в Тамбовской области, 16 — в Белгородской, 3 — в Воронежской, 1 — в Курской, еще по 4 — в Брянской, Липецкой и Орловской. Кроме того, один беспилотник средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.