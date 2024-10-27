Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 27 октября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:30 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нанести удар по объектам на российской территории.

Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над регионами России в ночь на 27 октября 51 украинского беспилотника. 18 из них сбили в Тамбовской области, 16 — в Белгородской, 3 — в Воронежской, 1 — в Курской, еще по 4 — в Брянской, Липецкой и Орловской. Кроме того, один беспилотник средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      Названы лучшие упражнения для проблемных зон

      Президент Молдавии признала нежелание иностранцев инвестировать в страну

      «Меня сводит с ума». Глава Бундесбанка пришел в ярость из-за призывов России к сотрудничеству. Что его разозлило?

      На крупнейшей в российском регионе птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа

      Пашинян поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах

      Явка на выборах в парламент Узбекистана достигла почти половины избирателей

      Российская армия впервые уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR в зоне СВО

      В Раде назвали издевательством и подкупом избирателей одну идею Зеленского

      Президент Белоруссии высказался о Зеленском и его отношении к украинцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше