В российском регионе ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

На Камчатке объявили чрезвычайную ситуацию из-за гриппа птиц

На Камчатке ввели чрезвычайную ситуацию (ЧП) регионального характера из-за птичьего гриппа. Об этом на своей странице во «Вконтакте» написал министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

Режим ЧС распространился на Елизаветинский район и Петропавловск-Камчатский городской округ. Его ввели из-за обнаружения на птицефабрике «Пионерская» высокопатогенного гриппа птиц. Сейчас местные власти работают над локализацией ситуации.

Высокопатогенный грипп птиц — это вирусное заболевание птиц, для которого характерно поражение кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Болезнь опасна для человека.