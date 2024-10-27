Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 27 октября 2024Мир

В США отказались считать Путина врагом

Кандидат в вице-президенты США Вэнс отказался считать Путина врагом
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс . Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джэй Ди Вэнс отказался считать президента России Владимира Путина врагом Вашингтона. Об этом он рассказал в эфире телепередачи Meet the Press NBC News.

По его словам, российский лидер является «явным соперником» и «конкурентом» США. При этом политик подчеркнул, что Соединенные Штаты не воюют с Москвой, назвав Китай серьезной угрозой для страны.

«Если мы намерены однажды положить конец конфликту на Украине, нам придется вступить в своего рода переговоры с Украиной, Россией, нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть», — заключил Вэнс.

Ранее он заявил, что Украине нужно отдать территории России, чтобы урегулировать нынешний конфликт. Вэнс добавил, что США пора перейти к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать переговорам Москвы и Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы

      Европейская страна отказала во въезде тысячам украинцев

      Чимаев назвал цель участия в поединках

      Иран пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам

      Уборщик получил семь миллионов долларов на счет и вернул их банку

      В Финляндии призвали принять Украину в НАТО и ЕС

      В Энергодаре заявили о желании многих украинцев вернуться в город

      Санду объяснила введение санкций против России

      Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в текущем году

      «Хезболла» назвала условие для прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше