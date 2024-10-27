В США отказались считать Путина врагом

Кандидат в вице-президенты США Вэнс отказался считать Путина врагом

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джэй Ди Вэнс отказался считать президента России Владимира Путина врагом Вашингтона. Об этом он рассказал в эфире телепередачи Meet the Press NBC News.

По его словам, российский лидер является «явным соперником» и «конкурентом» США. При этом политик подчеркнул, что Соединенные Штаты не воюют с Москвой, назвав Китай серьезной угрозой для страны.

«Если мы намерены однажды положить конец конфликту на Украине, нам придется вступить в своего рода переговоры с Украиной, Россией, нашими союзниками по НАТО в Европе. Это просто необходимая часть», — заключил Вэнс.

Ранее он заявил, что Украине нужно отдать территории России, чтобы урегулировать нынешний конфликт. Вэнс добавил, что США пора перейти к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать переговорам Москвы и Киева.