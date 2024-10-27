В США заявили о невозможности завершить ближневосточный конфликт до выборов

CNN: США не верят в планы Нетаньяху завершить конфликт до президентских выборов

Чиновники из США не верят в то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить ближневосточный конфликт до президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

Подчеркивается, что Нетаньяху видит для себя союзником бывшего президента США Дональда Трампа. В качестве объяснения этому приводится тот факт, что премьер-министр Израиля несколько раз созванивался с кандидатом на пост американского лидера.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Накануне власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.