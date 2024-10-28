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10:33, 28 октября 2024Забота о себе

32-летняя женщина рассказала о жизни с ранней менопаузой

GL: у 32-летней женщины выявили рак после появления вмятины на груди

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

35-летняя женщина по имени Кэт Денизи рассказала, что в 32 года у нее началась менопауза после того, как ей диагностировали рак груди. Историю ее жизни опубликовало издание Gloucestesrhire Live (GL).

Женщина обратилась к врачам в 2022 году после того, как заметила появившуюся на груди вмятину. Доктор заверил, что у Денизи нет никаких опасных болезней, однако она отправилась на дополнительное обследование. Другой врач диагностировал у нее рак груди второй стадии.

«Я ходила по магазинам в поисках купальника, и когда я подняла грудь, чтобы втиснуть ее в чашечку, там была вмятина. Я ткнула в нее и почувствовала твердую шишку. Один врач меня обнадежил, но во время последующего УЗИ меня осматривали сразу два специалиста. И я поняла, что это не просто так», — рассказала Денизи.

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Женщину предупредили, что во время химио- и радиотерапии ее яичники «отключат» для эффективности лечения. Через год после начала терапии у нее началась менопауза. Это вызвало у нее шок, и теперь Денизи посещает сообщество, в котором состоят молодые женщины, столкнувшиеся с ранней менопаузой и пытающиеся решить проблемы фертильности.

Ранее онколог Андрей Пылев оценил вероятность перерождения язвы желудка в рак. По его словам, каждая пятая язва становится опухолью.

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      Алиса Дмитриева
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