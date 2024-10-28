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17:13, 28 октября 2024Мир

Американские спецслужбы предупредили о риске насилия на ноябрьских выборах

В США предупредили о риске насилия на ноябрьских выборах из-за теорий заговора

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Агенты Федерального бюро безопасности (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США предупредили государственные и местные правоохранительные органы о риске насилия на предстоящих ноябрьских выборах из-за «вдохновленных теориями заговора» радикалов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на совместный отчет американских спецслужб.

По данным издания, потенциальными целями «внутренних экстремистов» могут стать кандидаты, избранные должностные лица, работники избирательных комиссий, представители СМИ и судьи, участвующие в избирательных делах.

«Угрозы включают физические нападения и насилие на избирательных участках, в пунктах выдачи бюллетеней, местах регистрации избирателей, а также на митингах и предвыборных мероприятиях», — сказано в публикации.

Ранее газета The Times сообщила, что более четверти американцев опасаются, что после президентских выборов, которые пройдут 5 ноября, в стране может начаться гражданская война. Кроме того, 27 процентов жителей США считают вероятными вспышки насилия после выборов. Однако 84 процента избирателей заявили, что США стали более разобщены, чем 10 лет назад.

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      Виктория Кондратьева
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