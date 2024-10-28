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17:27, 28 октября 2024Мир

Американцы признали Трампа готовым идти до конца

CNN: 69 процентов американцев считают, что Трамп не уступит, если проиграет

Фото: Andrew Kelly / Reuters

69 процентов американцев заявили, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не уступит и будет идти до конца, если проиграет выборы. Об этом свидетельствует опрос SSRS, подготовленный для CNN.

«В целом, только 30 процентов зарегистрированных избирателей считают, что Трамп примет результаты выборов и признает поражение в случае проигрыша, в то время как 73 процента говорят, что вице-президент Камала Харрис смирится с поражением на выборах», — отмечается в материале телеканала.

При этом подавляющее большинство сторонников Харрис считают, что Трамп не примет итоги выборов. В то же время около 57 процентов сторонников кандидата от республиканцев полагают, что в случае проигрыша он не будет ставить под сомнение итоги голосования.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что окружение Трампа считает, что он может досрочно объявить себя победителем на выборах. При этом собеседники телеканала добавили, что кандидат на пост главы государства «на 100 процентов» уверен в своей победе.

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      Максим Габриелян
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