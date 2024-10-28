Армия России сбросила ФАБ-3000 на командиров подразделения ВСУ

Минобороны: армия России применила ФАБ-3000 для удара по ВСУ под Харьковом

Армия России сбросила огромную авиабомбу — ФАБ-3000 — на командиров одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram телеканал «Звезда».

Целью стал пункт временной дислокации украинских военнослужащих в районе города Волчанска Харьковской области.

Успешное бомбометание выполнили летчики одного из подразделений Военно-космических сил России.

Ранее в октября Минобороны сообщило о еще одном случае применения ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. Тогда бомба уничтожила десятки солдат ВСУ на территории Донецкой народной республики.