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14:07, 28 октября 2024Россия

Армия России сбросила ФАБ-3000 на командиров подразделения ВСУ

Минобороны: армия России применила ФАБ-3000 для удара по ВСУ под Харьковом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России сбросила огромную авиабомбу — ФАБ-3000 — на командиров одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram телеканал «Звезда».

Целью стал пункт временной дислокации украинских военнослужащих в районе города Волчанска Харьковской области.

Успешное бомбометание выполнили летчики одного из подразделений Военно-космических сил России.

Ранее в октября Минобороны сообщило о еще одном случае применения ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. Тогда бомба уничтожила десятки солдат ВСУ на территории Донецкой народной республики.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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