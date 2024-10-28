Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:21, 28 октября 2024Наука и техника

Чили и Кипр присоединились к американской лунной программе

SpaceNews: Чили и Кипр присоединились к лунной программе Artemis

Фото: NASA / Unsplash

Чили и Кипр присоединились к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

От Чили соглашения 25 октября подписала министр науки, технологий, знаний и инноваций страны Айсен Эчеверри. За два дня до этого свою подпись на документе поставил заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Кипра Никодемос Дамиану. Таким образом, число стран-участниц соглашений Artemis достигло 47.

Ранее Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

Также в октябре издание заметило, что Сенегал присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Лавров сообщил о неискренних попытках достичь мира на Украине

      Россияне рассказали о своем отношении к четырехдневке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше