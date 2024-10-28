Чили и Кипр присоединились к американской лунной программе

SpaceNews: Чили и Кипр присоединились к лунной программе Artemis

Чили и Кипр присоединились к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

От Чили соглашения 25 октября подписала министр науки, технологий, знаний и инноваций страны Айсен Эчеверри. За два дня до этого свою подпись на документе поставил заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Кипра Никодемос Дамиану. Таким образом, число стран-участниц соглашений Artemis достигло 47.

Ранее Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

Также в октябре издание заметило, что Сенегал присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).