Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:33, 18 октября 2024Наука и техника

Эстония присоединилась к американской лунной программе

SpaceNews: Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к программе Artemis

Фото: NASA / Wikimedia

Эстония присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Подписание соглашений Artemis прошло в рамках Международного астронавтического конгресса в Милане. Подписание состоялось почти ровно через четыре года после того, как Соединенные Штаты и еще семь стран стали первыми, кто принял эти договоренности», — говорится в публикации.

По мнению министра экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо, присоединение к Artemis откроет «привлекательные возможности для эстонских предприятий, для того чтобы поделиться своими ценными знаниями и компетенциями».

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее издание сообщило, что Доминиканская Республика присоединилась к американской лунной программе Artemis.

Также в октябре SpaceNews заметило, что Сенегал присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кеш не вариант». Россиян призвали избавляться от наличной валюты и скупать один актив

      В НАТО высказались о снижении поддержки Украины

      Россиянам назвали признаки мошенничества со счетчиками

      В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

      В МИД России заявили о готовности Зеленского продать страну

      «Калашников» испытает боевые электромотоциклы

      На Украине полиция опечатала собор УПЦ после попытки его захвата со стороны ПЦУ

      На Украине терапевт медэкспертизы купил себе 13 квартир и три Tesla

      Болгар опубликовала фото с Дуровым после блокировки аккаунта в Instagram

      Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше