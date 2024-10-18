Эстония присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.
«Подписание соглашений Artemis прошло в рамках Международного астронавтического конгресса в Милане. Подписание состоялось почти ровно через четыре года после того, как Соединенные Штаты и еще семь стран стали первыми, кто принял эти договоренности», — говорится в публикации.
По мнению министра экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо, присоединение к Artemis откроет «привлекательные возможности для эстонских предприятий, для того чтобы поделиться своими ценными знаниями и компетенциями».
Ранее издание сообщило, что Доминиканская Республика присоединилась к американской лунной программе Artemis.
Также в октябре SpaceNews заметило, что Сенегал присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).