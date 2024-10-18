SpaceNews: Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к программе Artemis

Эстония присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Подписание соглашений Artemis прошло в рамках Международного астронавтического конгресса в Милане. Подписание состоялось почти ровно через четыре года после того, как Соединенные Штаты и еще семь стран стали первыми, кто принял эти договоренности», — говорится в публикации.

По мнению министра экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо, присоединение к Artemis откроет «привлекательные возможности для эстонских предприятий, для того чтобы поделиться своими ценными знаниями и компетенциями».

Ранее издание сообщило, что Доминиканская Республика присоединилась к американской лунной программе Artemis.

Также в октябре SpaceNews заметило, что Сенегал присоединился к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).