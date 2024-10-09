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13:29, 9 октября 2024Наука и техника

Доминиканская Республика присоединилась к лунной программе США

SpaceNews: Доминиканская Республика присоединилась к программе Artemis

Фото: Kenny Allen / NASA / Reuters

Доминиканская Республика присоединилась к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соответствующее соглашение 4 октября подписала посол Доминиканской Республики в США Соня Гузман. «Это знаменует собой исторический шаг в нашей приверженности международному сотрудничеству в исследовании космоса», — заявила дипломат.

Доминиканская Республика стала 44-м государством, подписавшим соглашения Artemis.

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В июне их подписала Армения.

В мае издание сообщило, что Сербия стала 11-й страной, которая присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

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      Иван Потапов
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