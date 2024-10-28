Экс-участник «Голоса 60+» отправлял интимные фотографии российской пятикласснице и попался

В Уфе задержан экс-участник «Голоса 60+», высылавший пятикласснице интимные фото

В Уфе задержан 66-летний пенсионер — бывший участник шоу «Голоса 60+», который высылал пятикласснице свои интимные фотографии. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, злоумышленник — джазовый гитарист. В феврале – марте 2024 года он связался с 12-летней школьницей в социальных сетях. Там он предложил обмениваться девочке интимным контентом, и она согласилась. Затем пятиклассница прислала видео, а фигурант ей в ответ свои откровенные снимки. Спустя некоторое время родители несовершеннолетней узнали о произошедшем и обратились в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Республике Башкортостан, пенсионера задержали. Выяснилось, что ранее он был судим. В его доме силовики провели обыск и изъяли мобильные устройства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее сообщалось, что суд огласил приговор в отношении 36-летнего жителя Волжского Александра П., который переписывался с несовершеннолетними и требовал от них интимные снимки.