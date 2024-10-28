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11:01, 28 октября 2024Россия

Эксперты впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных в России

РБК: эксперты «Ночлежки» выяснили, что бездомные в России живут на 20 лет меньше

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бездомные в России живут в среднем на 20 лет меньше имеющих дома россиян. Эту статистику приводят эксперты занимающейся помощью бездомным организации «Ночлежка», данные публикует РБК.

Как выяснили эксперты, за минувший год в России ушли из жизни около 50 тысяч людей без определенного места жительства, и самый высокий «индекс смертности» в Краснодарском крае — 14,04. Эти цифры соответствуют доле бездомных от общего числа умерших в регионе.

Также в пятерку регионов с высоким индексом вошли Санкт-Петербург (2,73), Магаданская область (2,55), Московская область (2,01) и Москва (1,76).

Директор московского отделения «Ночлежки» Дарья Байбакова предположила, что столь высокий «индекс смертности» бездомных в Краснодарском крае может объясняться высоким числом работных домов в регионе. «Там довольно часто случаются производственные травмы, так как нет никакой защиты, никакой охраны труда. Человека используют, пока он физически здоров, и выбрасывают на улицу в случае болезни или травмы», — сообщила изданию общественница.

Ранее жители Старого Оскола Белгородской области пожаловались на бездомных в бомбоубежищах.

ЖЗЛ
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