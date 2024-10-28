Еще несколько компаний из России попали под санкции Британии

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. Об этом сообщил сайт правительства Соединенного Королевства.
Согласно новой редакции списка, рестрикции распространились на АНО «Диалог», ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Кроме того, ограничения введены в отношении гендиректора «Структуры» Николая Тупикина, а также политологов Ильи Гамбашидзе и Андрея Перлы.
Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении компании «Русгаздобыча» и 22 кораблей, в том числе 18 нефтяных танкеров и четырех танкеров-газовозов. Принятые меры означают заморозку средств «Русгаздобычи» и запрет для судов на заход в британские порты и страхование британскими компаниями. Таким образом, в санкционном списке оказалось 43 судна, которые, предположительно, задействованы в перевозках российской нефти.
В ответ на это российский МИД заявил, что с помощью новых санкций против российских нефтяных и газовых танкеров Лондон рассчитывает поразить Москву в правах.