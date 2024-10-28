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18:01, 28 октября 2024Экономика

Еще несколько компаний из России попали под санкции Британии

Правительство Великобритании распространило санкции на АНО «Диалог»

Фото: Darren Staples / Reuters

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список. Об этом сообщил сайт правительства Соединенного Королевства.

Согласно новой редакции списка, рестрикции распространились на АНО «Диалог», ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования. Кроме того, ограничения введены в отношении гендиректора «Структуры» Николая Тупикина, а также политологов Ильи Гамбашидзе и Андрея Перлы.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении компании «Русгаздобыча» и 22 кораблей, в том числе 18 нефтяных танкеров и четырех танкеров-газовозов. Принятые меры означают заморозку средств «Русгаздобычи» и запрет для судов на заход в британские порты и страхование британскими компаниями. Таким образом, в санкционном списке оказалось 43 судна, которые, предположительно, задействованы в перевозках российской нефти.

В ответ на это российский МИД заявил, что с помощью новых санкций против российских нефтяных и газовых танкеров Лондон рассчитывает поразить Москву в правах.

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      Кирилл Луцюк
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