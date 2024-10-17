Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 17 октября 2024Мир

В МИД прокомментировали новые санкции Британии

Захарова: с помощью санкций Британия стремится поразить Россию в правах

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С помощью новых санкций против российских нефтяных и газовых танкеров Великобритания стремится поразить Москву в правах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Делается все на протяжении десятилетий для того, чтобы Россию в этом смысле пытаться каждый раз каким-то образом поразить в правах», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия является «ответственным, чистоплотным, добросовестным участником энергетической среды», который относится к распределению природных ресурсов «с пониманием справедливости и ответственности». Захарова добавила, что «в этом качестве» Россия «не устраивает» Британию, которая, по ее словам, стремится управлять мировой энергетикой. Дипломат отметила, что Россию не останавливают подобные санкции.

17 октября правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и четыре танкера-газовоза.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

      В России оценили эффективность «Осы» против «Фурии»

      Попечителем Ельцин Центра стал участник СВО с Донбасса

      Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

      Стало известно об окружении полутысячи бойцов ВСУ в Курской области

      Способность Украины создать ядерное оружие оценили

      В МИД прокомментировали новые санкции Британии

      Трое российских разведчиков провели месяц в окружении ВСУ под Курском

      Саммит ЕС призвал ускорить поставки оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше