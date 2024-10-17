В МИД прокомментировали новые санкции Британии

Захарова: с помощью санкций Британия стремится поразить Россию в правах

С помощью новых санкций против российских нефтяных и газовых танкеров Великобритания стремится поразить Москву в правах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Делается все на протяжении десятилетий для того, чтобы Россию в этом смысле пытаться каждый раз каким-то образом поразить в правах», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия является «ответственным, чистоплотным, добросовестным участником энергетической среды», который относится к распределению природных ресурсов «с пониманием справедливости и ответственности». Захарова добавила, что «в этом качестве» Россия «не устраивает» Британию, которая, по ее словам, стремится управлять мировой энергетикой. Дипломат отметила, что Россию не останавливают подобные санкции.

17 октября правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и четыре танкера-газовоза.