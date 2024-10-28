Фигурант дела о похищении певца Авраама Руссо остался безнаказанным

В Москве суд прекратил преследование фигуранта дела о похищении Авраама Руссо

Пресненский суд Москвы прекратил преследование фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо — Владимира Шестопалова. Об этом сообщает ТАСС.

Шестопалов остался безнаказанным из-за истечения срок давности по делу.

По информации Telegram-канала «Mash», адвокат артиста хочет взыскать с фигуранта хотя бы моральную компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

О задержании Шестопалова стало известно 4 сентября, он около шести лет находился в федеральном розыске. Мужчине вменяли часть 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Свою вину он не признал.

В мае 2021 года Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о похищении певца Авраама Руссо. Двое его фигурантов Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков получили пять и шесть лет лишения свободы, но были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Суд установил, что 31 января 2004 года Дамиров с сообщниками удерживал певца в ресторане. Заложника избивали и угрожали убить ножом. Затем Руссо вывезли в подмосковный дом, и там он пробыл в плену до 1 февраля 2004 года. Похитители требовали от певца отменить все концерты и заключить контракт на условиях хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.