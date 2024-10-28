ФСБ показала на видео оружие уничтоженных в Брянской области диверсантов

ФСБ показала на видео место уничтожения диверсантов в Брянской области

ФСБ показала видео с места уничтожения группы украинских диверсантов в Брянской области. Ролик в понедельник, 28 октября, публикует ТАСС.

На кадрах видно разложенное на специальной пленке принадлежавшее ликвидированным диверсантам оружие. Среди трофеев, автоматическое оружие, наступательные ручные пехотные гранаты, гранатометы, элементы разгрузки и экипировки.

Ранее 28 октября сообщалось, что в Брянской области во время вторжения диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировала четверых диверсантов.