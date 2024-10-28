Генсек «Грузинской мечты» назвал позорными слова президента о фальсификациях

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: Зурабишвили осталось несколько месяцев

Слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о фальсификациях на парламентских выборах позорны, ведь через несколько месяцев она покинет свой пост. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Зурабишвили является уходящим человеком. Этому человеку осталось несколько месяцев. Те спекулятивные заявления, которые она сделала вчера, были позорными», — приводятся в публикации слова генсека правящей партии.

Зурабишвили избралась на пост президента Грузии в декабре 2018 года. Срок ее полномочий истекает в декабре 2024 года. Затем президента на непрямых выборах изберет грузинский парламент.

Ранее Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент были якобы сфальсифицированы при прямом участии Москвы. Она отказалась признать легитимность голосования, заявив о «тотальной краже голосов».