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12:36, 28 октября 2024Бывший СССР

Глава МИД Литвы отказался от мандата после поражения партии

Глава МИД Литвы Ландсбергис отказался от мандата после поражения партии
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отказался от мандата после поражения партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» и покинул пост лидера объединения. Об этом передает LRT.

«Сигнал избирателей вполне ясен и для партии, и для меня лично, и было бы неправильно не услышать этот сигнал», — подчеркнул глава МИД Литвы.

Ландсбергис прокомментировал поражение «Союза Отечества» по итогам второго тура парламентских выборов в Литве. Политик заявил о желании «сделать перерыв» в политической карьере и передать мандат следующему за ним в партийном списке однопартийцу. При этом он останется главой МИД Литвы до формирования нового кабинета министров.

Ранее Ландсбергис призвал позволить Украине разрушить российские аэродромы. По его словам, Запад тратит много времени на обсуждение санкций против Ирана за якобы поставки оружия России.

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