Глава МИД Литвы отказался от мандата после поражения партии

Глава МИД Литвы Ландсбергис отказался от мандата после поражения партии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отказался от мандата после поражения партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» и покинул пост лидера объединения. Об этом передает LRT.

«Сигнал избирателей вполне ясен и для партии, и для меня лично, и было бы неправильно не услышать этот сигнал», — подчеркнул глава МИД Литвы.

Ландсбергис прокомментировал поражение «Союза Отечества» по итогам второго тура парламентских выборов в Литве. Политик заявил о желании «сделать перерыв» в политической карьере и передать мандат следующему за ним в партийном списке однопартийцу. При этом он останется главой МИД Литвы до формирования нового кабинета министров.

Ранее Ландсбергис призвал позволить Украине разрушить российские аэродромы. По его словам, Запад тратит много времени на обсуждение санкций против Ирана за якобы поставки оружия России.