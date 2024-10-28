Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 28 октября 2024Силовые структуры

Хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами в российском городе взяли под домашний арест

МВД: в Забайкалье суд отправил под домашний арест хозяйку гей-клуба за ЛГБТ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Забайкалье полицейские накрыли работавший в подвале клуб, в котором пропагандировалась запрещенная в стране идеология. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Хозяйкой заведения была 22-летняя жительница Читы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), уточнили «Ленте.ру» в забайкальском управлении Следственного комитета России. Женщина отправлена под домашний арест. Деятельность клуба осуществлялась с соблюдением мер конспирации.

В полиции показали оперативное видео из нелегального заведения. На кадрах видны силовики и лежащие на полу подозреваемые. Показаны парики, косметические столики и наряды.

Задержанной вменяется причастность к движению ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), отмечает издание Chita.ru. Она держала в Чите гей-клуб «Точка», где силовики в ходе рейда нашли наряженных мужчин. Внутрь клиентов пускали только по телефонному звонку и через фейс-контроль.

26 октября сообщалось, что общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения.

***
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали об особенной просьбе Гутерриша по встрече с Путиным

      Москвичам запретили молиться в автобусе

      Президент Аргентины сравнил себя с Суперменом

      ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

      Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

      Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

      Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

      Летевший в Катар самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

      В Госдуме назвали «ритуальным заклинанием» условие Украины для начала переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше