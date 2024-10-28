Хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами в российском городе взяли под домашний арест

МВД: в Забайкалье суд отправил под домашний арест хозяйку гей-клуба за ЛГБТ

В Забайкалье полицейские накрыли работавший в подвале клуб, в котором пропагандировалась запрещенная в стране идеология. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Хозяйкой заведения была 22-летняя жительница Читы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), уточнили «Ленте.ру» в забайкальском управлении Следственного комитета России. Женщина отправлена под домашний арест. Деятельность клуба осуществлялась с соблюдением мер конспирации.

В полиции показали оперативное видео из нелегального заведения. На кадрах видны силовики и лежащие на полу подозреваемые. Показаны парики, косметические столики и наряды.

Задержанной вменяется причастность к движению ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), отмечает издание Chita.ru. Она держала в Чите гей-клуб «Точка», где силовики в ходе рейда нашли наряженных мужчин. Внутрь клиентов пускали только по телефонному звонку и через фейс-контроль.

26 октября сообщалось, что общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения.