Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 28 октября 2024Мир

Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов техники в Ливане

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов техники в Ливане, принадлежавшей шиитскому радикальному движению «Хезболла». Об этом сообщает портал Digiato.

По данным портала, на многих интернет-платформах уже нельзя найти телефоны данной марки на продажу, либо они обозначены как «отсутствующие в наличии». Кроме того, их не удастся зарегистрировать из-за запрета на ввоз.

Предполагается, что это могло быть связано с заместителя министра торговли, промышленности и недропользования Мохаммада Мехди Барадарана, который незадолго до того, как покинул пост, заявил, что продажа телефонов данной компании будет прекращена. Причиной подобного решения могут быть опасения полного контроля технологий разведкой Израиля.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Иран в результате удара ВВС в ночь на 26 октября остался без всех батарей зенитных ракет большой дальности, лишившись возможностей для стратегической обороны. Восстановление утраченного потенциала может занять несколько лет.

Однако представители израильских вооруженных сил отметили, что у Ирана в распоряжении остается более двух тысяч баллистических ракет большой дальности. Поэтому Тель-Авив ожидает возможный ответный удар Тегерана, так как у него имеются для этого возможности.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      ФСО проведет плановые трехдневные учения

      Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

      В Польше сочли планы Украины поставить памятник Шухевичу пощечиной

      Шесть беспилотников ВСУ пролетели вглубь территории России

      После поджога венков у монумента «Скорбящая мать» на россиянку завели уголовное дело

      В повышении ставки ЦБ увидели риски для среднего бизнеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше