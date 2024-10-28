Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов техники в Ливане

Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов техники в Ливане, принадлежавшей шиитскому радикальному движению «Хезболла». Об этом сообщает портал Digiato.

По данным портала, на многих интернет-платформах уже нельзя найти телефоны данной марки на продажу, либо они обозначены как «отсутствующие в наличии». Кроме того, их не удастся зарегистрировать из-за запрета на ввоз.

Предполагается, что это могло быть связано с заместителя министра торговли, промышленности и недропользования Мохаммада Мехди Барадарана, который незадолго до того, как покинул пост, заявил, что продажа телефонов данной компании будет прекращена. Причиной подобного решения могут быть опасения полного контроля технологий разведкой Израиля.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Иран в результате удара ВВС в ночь на 26 октября остался без всех батарей зенитных ракет большой дальности, лишившись возможностей для стратегической обороны. Восстановление утраченного потенциала может занять несколько лет.

Однако представители израильских вооруженных сил отметили, что у Ирана в распоряжении остается более двух тысяч баллистических ракет большой дальности. Поэтому Тель-Авив ожидает возможный ответный удар Тегерана, так как у него имеются для этого возможности.