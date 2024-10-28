Изнасиловавшего 11-летнюю школьницу преступника арестовали через 35 лет

WABC-TV: в США арестовали мужчину, который похитил школьницу в 1989 году

В США арестовали мужчину из штата Коннектикут, который похитил и изнасиловал 11-летнюю школьницу 35 лет назад. Об этом сообщает WABC-TV.

Пострадавшая, имя которой не называется, стала жертвой двоих преступников в 1989 году. Они проникли ночью в дом семьи школьницы в городе Данбери через окно ночью. Злоумышленники, угрожая ножом, похитили девочку, отвели в строящееся здание неподалеку и изнасиловали.

На месте преступления были собраны образцы ДНК, однако задержать преступников не удалось. В 2023 году пострадавшая обратилась в полицию с просьбой возобновить ее дело. Повторный анализ биологических материалов, сделанный с применением новейших технологий, вывел следователей на 52-летнего Дэвида Коффи. Мужчина был арестован во вторник, 22 октября. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

Коффи отрицает свою причастность к похищению и изнасилованию. Ему назначен залог в размере 750 тысяч долларов. Второй злоумышленник пока не найден, и личность его неизвестна. Со слов пострадавшей составлен только фоторобот.

В конце 1980-х годов по Данбери прокатилась волна изнасилований. В данный момент Коффи проверяют на причастность к этим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в США суд признал виновным преступника из штата Вирджиния, который изнасиловал женщину на глазах у ее детей в 1992 году. В 2022 году ДНК злоумышленника отправили на повторное тестирование и смогли идентифицировать его.

