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12:17, 28 октября 2024Силовые структуры

Известного своей вежливостью российского полицейского задержали за оплеуху

В Петербурге силовики задержали замначальника полиции за оплеуху коммерсанту

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД по Центральному району города Руслана Сентемова, известного своей вежливостью и интеллигентным отношением к задержанным. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, силовику вменяют превышение полномочий с применением насилия. Он ударил головой коммерсанта, задержанного за ночную торговлю алкоголем, дал ему оплеуху и провел воспитательную работу.

Участники несанкционированных акций прозвали Сентемова «господином полицейским» за вежливость и интеллигентность по отношению в задержанным. В прошлом он часто дежурил на общественных мероприятиях и говорил нарушителям «к транспорту проходите, пожалуйста», «присаживайтесь, пожалуйста», «при всем уважении» и «не хотел вас обидеть», а также «я обязательно вам разъясню нормы действующего законодательства, прежде чем попросить вас проследовать к служебному автотранспорту».

26 октября сообщалось, что силовики задержали 33-летнего иностранца Марата Адюшева, который напал на полицейских в Краснодаре.

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      Любовь Ширижик
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