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18:49, 28 октября 2024Ценности

Кристен Стюарт появилась на премии с бельем напоказ

Актриса Кристен Стюарт появилась на премии InStyle с бельем напоказ

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на премии InStyle Imagemaker Awards в откровенном наряде. Снимки с мероприятия опубликованы на сайте издания InStyle.

34-летняя звезда фильма «Сумерки» вышла на ковровую дорожку в клетчатом брючном костюме и остроносых лодочках. При этом она расстегнула жакет, выставив напоказ нижнее белье черного цвета. Образ завершал макияж в стиле smoky eyes и небрежная укладка.

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Премия InStyle Imagemaker Awards чествует самых модных представителей творческой индустрии. На этот раз, помимо Стюарт, лауреатами стали Камилла Кабельо, Эли Вонг, Лана Дель Рей и другие знаменитости.

В мае Кристен Стюарт снялась топлес для журнала Porter.

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      Карина Черных
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