Кристен Стюарт снялась топлес для журнала

Американская актриса Кристен Стюарт снялась топлес и без штанов для журнала Porter. Соответствующий материал появился на сайте издания.

34-летняя звезда фильма «Сумерки» в рамках фотосессии примерила несколько откровенных образов. Так, на одном из кадров она предстала, сидя на полу с разведенными в стороны ногами в трусах с завышенной талией марки Eres и черном двубортном пиджаке асимметричного кроя бренда JW Anderson. При этом знаменитость дополнила образ мюлями Saint Laurent на высоких каблуках.

В то же время артистка позировала в положении лежа в боди, обнажавшем бедра и бока. Кроме того, популярный фотограф Зои Гроссман запечатлела ее топлес в брюках Tom Ford и перчатках Bottega Veneta.

В январе Стюарт также снялась в оголяющем тело наряде и грязных носках для журнала Variety.