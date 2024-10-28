Момент удара беспилотника по предприятию в Воронежской области попал на видео

Момент удара дрона по одному из предприятий в Воронежской области сняли на видео

Момент удара дрона по одному из предприятий в Воронежской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Большой воронежский».

На кадрах видно ночное небо и зарево пожара. Через несколько секунд становится слышен звук мотора — силовой установки беспилотника. «Летит, летит», — произносит мужской голос на видео.

Затем беспилотник пикирует на одно из строений, после чего раздается сильный взрыв.

Целями ночного налета украинских беспилотников на Воронежскую область были местные предприятия. По данным руководства региона, десять дронов были перехвачены.