Москвичам запретили молиться в автобусе

Водитель автобуса в столице повесил объявление о запрете молиться

Москвичам запретили молиться, а также «летать» в салоне одного из автобусов, сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Объявления с запретом появились на окнах одного из автобусов №818, следующего по маршруту «Улица Бехтерева — Метро Кантемировская». Одно из них гласит: «Внимание! Во время движения водителя не отвлекать! Молитесь молча!» На другом листе формата А4 напечатано: «Внимание! Во время движения полеты по салону запрещены!» Рядом изображен перечеркнутый самолет.

Ранее в городе Щучья Курганской области пропали все автобусы и маршрутные такси. В городе, где проживает 9,3 тысячи человек, проблема с общественным транспортом продолжалась больше года, из-за чего жители не могли добираться из одного конца города в другой. В местной администрации пояснили, что перевозчики не хотят обслуживать предлагаемые им маршруты.