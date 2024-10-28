Мужчина принес на работу контейнер с домашней едой и отравил 46 коллег

В США мужчина угостил коллег домашней едой и случайно отравил 46 из них

В штате Мэриленд, США, мужчина принес на работу контейнер с домашней едой и случайно спровоцировал массовое пищевое отравление. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина приготовил на выходных блюдо с морепродуктами и решил угостить им коллег. В понедельник он принес из дома еду в контейнере и поделился ею примерно с 50 сотрудниками. Вскоре после того, как коллеги попробовали угощение, 46 из них госпитализировали. Сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Компания, продающая морепродукты оптом, подчеркнула, что другие потребители не жаловались на качество их товаров. Ее представители заявили, что заботятся о безопасности продуктов и всегда успешно проходят проверки различных комиссий. Расследование еще ведется.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина попал в больницу после того, как жена попыталась вылечить его от алкоголизма. Она напоила его особым зельем, не зная, что это яд.

