Мужчины бросились менять интерьеры в квартирах

Mr.Doors: мужчины стали проявлять больший интерес к переменам в интерьерах

Мужчины проявляют все больше интереса к переменам в интерьерах, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экспертов интерьерной компании Mr.Doors.

Лидерство в этом году по-прежнему среди женщин, однако доля мужчин, обращающих внимание на дизайн интерьера, значительно выросла. Так, на вопрос «Кто чаще всего обращается за дизайн-проектом?» ответ «женщины» набрал более 60 процентов голосов, а ответ «мужчины» — более 30 процентов. В прошлом году вариант «мужчины» выбрали более 25 процентов. Если год назад более 15 процентов заказчиков-мужчин, говоря о семейном положении, отмечали, что холосты, в этом году этот показатель снизился до 12 процентов.

Эксперты связывают тенденцию с тем, что мужчины все чаще заинтересованы в обустройстве жилья, воспринимая это как грамотную инвестицию. Многие продолжают работать в удаленном формате, для таких людей факторами профессиональной эффективности становятся комфорт, отметил пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов.

Результаты исследования основаны на данных продаж за период с января по сентябрь 2024 года.

Ранее россиянам назвали примерные суммы, в которые им обойдется ремонт. Так, на квартиру эконом-сегмента придется потратить 3-5 тысяч рублей за квадратный метр. В квартире бизнес-класса при использовании более дорогих материалов и отделочных работах лучшего качества за переделку понадобится заплатить от 5 до 12 тысяч рублей за «квадрат».